Саранск, , 14:22 — REGNUM Глава Мордовии Владимир Волков вручил медикам ключи от 43 транспортных средств, поступивших в республику в рамках национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В частности, республиканские больницы получат 17 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), девять маммографов, четыре стоматологических комплекса, три флюорографа, а также десять новых автомашин скорой помощи.

Глава республики поблагодарил медицинских работников за их тяжелый труд в условиях распространения коронавирусной инфекции и заверил, что укрепление первичного звена здравоохранения будет продолжено.

Новая техника поступит в 20 медицинских учреждений, расположенных в 16 районах республики. Волков подчеркнул, что она незамедлительно должна приступить к работе. Использование мобильных комплексов позволит оказать первичную медицинскую помощь 245 тыс. жителей более чем в 1,2 тыс. населенных пунктах региона.

ИА REGNUM напоминает, в текущем году в республике планируется открыть всего 70 новых стационарных ФАПов и одну врачебную лабораторию. Планируется продолжить закупки аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких), лекарств и машин скорой помощи.