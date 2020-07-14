Москва, , 14:21 — REGNUM Нанесение маркировки географического указания на данный момент является добровольным, но при этом дает определенные преимущества для бренда на рынке. Об этом 14 июля на пресс-конференции сообщил руководитель Роспатента Григорий Ивлиев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как считает эксперт, введение географических указаний позволит поставить барьер на пути контрафактной продукции, которая не соответствует по качеству, а значит на рынках не будет подделок.

«Незаконное использование эмблемы будет преследоваться. Незаконное использование сам производитель может увидеть. Законный владелец НМПТ или законный владелец географического указания, увидев продукцию с таким обозначением, сразу понимает, его это продукция или не его, нарушены или не нарушены его права. Защищаться и доказывать в суде будет очень легко. У нас в Роспатенте это будет признано как обозначение, гарантирующее полную защиту интеллектуальной собственности», — прокомментировал Ивлиев.

Как отмечает эксперт, использовать эмблемы можно будет сразу после вступления в силу закона о географических указаниях. Соответствующий приказ находится на регистрации в Минюсте и уже в этом месяце будет опубликован. С этого момента эмблема будет иметь официальный характер.

«Принятие закона о географических указаниях означает, что система интеллектуальной собственности в нашей стране полностью сформулирована. Она будет, конечно, развиваться, но на все вопросы, которые в мире поставлены по защите интеллектуальной собственности, наше законодательство и наша практика дает позитивный ответ», — считает руководитель Роспатента.