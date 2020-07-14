Каир, , 14:21 — REGNUM Правительство Египта перестанет выдавать лицензии на покупку любых новых транспортных средств, за исключением оснащённых газовыми двигателями. Об этом передаёт газета Daily News Egypt со ссылкой на заявление президента страны Абделя Фаттаха ас-Сиси.

По информации репортёров местных изданий, правительство страны поставило цель внедрить в использование миллион автомобилей с газовым двигателем в течение года.

Государство также поможет автовладельцам перейти на использование природного газа, предоставив им кредит на покупку новых автомобилей с газовыми баллонами.

Президент уверен, что данное постановление поможет сохранить окружающую среду, а также использовать имеющиеся в стране газовые ресурсы и сэкономить на стоимости топлива на 50%.