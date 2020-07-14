Уфа, , 14:40 — REGNUM О системных проблемах при ведении бизнеса речь шла на Всероссийском форуме «ЗAщита БИЗНЕСа: G2B», который сейчас проходит в Уфе. Об этом 14 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По словам генерального директора аптечной сети «Фармленд» Адели Кальметьевой, бизнесу не раз за 20 лет приходилось проходить кризисы. При этом существует большое количество сложностей, с которыми сталкиваются предприниматели. Есть и системные проблемы.

Так, в последнее время количество всевозможных отчетов в контролирующие органы только возрастает. В прошлом году компания сдала только в один Росстат свыше полутора тысяч разных отчётов. Кроме этого, зачастую контролирующие органы повторяют работу друг друга, поскольку не до конца отлажено межведомственное взаимодействие.

Отмечается, что Адель Кальметьева, от лица бизнес-сообщества Башкирии выразила благодарность главе региона Радию Хабирову за то, что в регионе улучшается деловой климат.

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