Ижевск, , 14:01 — REGNUM Фонд «Газпром социальные инициативы» пожертвует 34,8 млн рублей на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Красногорское. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Комплекс возводится в рамках подготовки к XXIX Республиканским летним сельским спортивным играм. Общая стоимость строительства составляет 90,3 млн рублей, 55 млн рублей — средства бюджета республики.

Здание ФОКа будет двухэтажным, рассчитанным на 100 зрителей. В одну смену здесь смогут заниматься около 30 спортсменов, в ФОК будет оборудован зал для тренировок, спортивный зал для различных видов спорта, тренерские и раздевалки, а также административные и другие помещения.

По словам главы республики Александр Бречалов, также к сельским играм должен появиться современный стадион с футбольным полем, беговой дорожкой, прыжковой зоной, баскетбольной площадкой и площадкой для игр в городки, трибуны будут рассчитаны на 500 зрителей.

Как сообщало ИА REGNUM, XXIX Республиканские летние сельские спортивные игры будут проводиться с 12 по 16 августа. Формат проведения соревнований скорректирован в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. В этом году из программы состязаний исключены контактные соревнования: армспорт, самбо, перетягивание каната. Зальные виды спорта заменены на аналогичные, которые будут проведены на открытом воздухе: волейбол заменен на пляжный волейбол, футбол — на минифутбол.

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