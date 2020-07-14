Москва, , 13:54 — REGNUM На сегодняшний день нет информации о том, когда Китай будет готов открыть прямое авиасообщение с Россией. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 14 июля заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Прогноз по поводу открытия Китая (для туризма — прим. ИА REGNUM) крайне неопределённый. Страна пока по сути не открыта для иностранцев. И готова ли она будет наладить прямое авиасообщение с Россией, на данный момент информации нет. Общий прогноз наших аналитиков, а события развиваются крайне противоречиво, информация меняется буквально каждую неделю на диаметрально противоположные решения, какое-то оживление в первый этап открытия международного сообщения как на выезд, так и на въезд, начнётся не раньше августа. При этом я не смогу сказать, о какой декаде августа идёт речь», — призналась она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ломидзе рассказала, что к концу июля ожидается обновление списка стран, откуда будут принимать туристов в Испании.

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