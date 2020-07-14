Сеул, , 14:10 — REGNUM Общий объём потребляемой электроэнергии в Южной Корее в мае составил 38 328 ГВтч, что на 5,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Korea Electric Power Corporation (KEPCO).

По их словам, сокращение показателя связано с сокращением объёмов производства из-за пандемией коронавируса.

Отмечается, что объём потребляемой электроэнергии промышленными предприятиями страны сократился на 9,9%, до 21 749 ГВтч, что это самое большое сокращение показателя с января 2009 года.

Известно, что показатель продолжает сокращаться на протяжении трех месяцев подряд. В марте показатель сократился на 2,7%, в апреле — на 6%.

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