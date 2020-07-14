Барнаул, , 13:49 — REGNUM Компания Hyundai Truck and Bus Rus открыла в Барнауле новый автоцентр по продаже грузовиков. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

В дилерском центре грузовой техники Hyundai будут не только продаваться грузовые автомобили Hyundai и запасные части к ним, но также будут налажены ремонт и техническое обслуживание.

Стоит отметить, что дилерский центр включает в себя весьма обширную зону диагностики и ремонта. Она состоит из 13 постов. Кроме того, для увеличения пропускной способности сервисной станции для коммерческих автомобилей на территории дилерского центра начинается стройка нового корпуса.

Напомним, дилерская сеть Hyundai Truck and Bus Rus состоит из 57 центров в различных регионах РФ.

Напомним также, что в июне нынешнего года российские автолюбители приобрели 13 373 новые машины Hyundai. Это на 18% меньше, чем в июне год назад.

Читайте также: Hyundai запатентовал в России названия для электрокаров