Уфа, , 13:48 — REGNUM Бизнес Башкирии прошел испытание в тяжелый период распространения коронавирусной инфекции, хоть и сильно пострадал. Об этом 14 июля сообщил глава региона Радий Хабиров в ходе пленарного заседания Всероссийского форума «ЗAщита БИЗНЕСа: G2B».

По его словам, коронавирус наложил большой отпечаток на всю работу региона.

«Бизнес прошёл это испытание», — отметил Хабиров.

Он отметил, что бизнесмены активно включились в волонтёрское движение и стали оказывать помощь пострадавшим гражданам. В настоящее время нужно предоставить как можно больше экономической свободы бизнесу для его развития, считает глава региона.

Глава Башкирии поблагодарил бизнесменов за работу в период распространения коронавируса, а также за проявленную социальную ответственность и поддержку медицинских работников и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 14 июля в Уфе проходит всероссийский форум «ЗAщита БИЗНЕСа: G2B».

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