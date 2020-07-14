Оренбург, , 13:41 — REGNUM В Оренбургской области из регионального бюджет более 100 предприятий получат субсидию на возмещение затрат на оплату труда работников, сообщает 14 июля пресс-служба областного правительства.

На сегодняшний день рассмотрено более 130 заявок. Субсидию одобрили на зарплату 400 работников, устроенных при содействии органов региональной службы занятости. Основная доля выделяемых субсидий приходится на организации сельскохозяйственной и обрабатывающей отраслей.

В целом на реализацию меру поддержки в регионе направят 300 млн рублей, что позволит трудоустроить около 3 тыс. граждан. Заявки на получение субсидии принимаются до 16 ноября в центр занятости населения.

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