Москва, , 13:37 — REGNUM Проект постановления правительства, который утверждает новые правила деятельности по управлению многоквартирными домами и содержания общего имущества собственников помещения, подвёргся необычной критике зоозащитников. Об этом 14 июля заявил глава Общественного совета при Минстрое РФ Сергей Степашин на заседании совета.

«Тема чрезвычайно важная и актуальная, но при этом мы столкнулись здесь может быть не с жёсткими нападками, но любопытными предложениями со стороны зоозащитников, которые пытаются доказать, что все подвалы должны принадлежать приютам для бездомных кошек», — заявил Степашин.

«Конечно, кошек надо любить, лучше, конечно, из домов их не выгонять. Но один из маленьких примеров, что всё можно довести до абсурда. На это я хотел тоже обратить ваше внимание», — отметил он.