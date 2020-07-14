Ташкент, , 13:37 — REGNUM По итогам первой половины 2020 года объем трансграничных денежных переводов в Узбекистан составил $2,4 млрд, что на 6% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщили в пресс-службе Центрального банка республики.

За отчетный период из Узбекистана отправили $427 млн, что на 9% меньше, чем в январе — июне 2019 года. С апреля по июнь объем денежных переводов в республику значительно вырос.

В марте этот показатель составил $296 млн, в апреле — $250 млн, в мае — $485 млн, в июне — $621 млн. В январе — апреле в Узбекистан поступило $1,3 млрд, что на 11% меньше, чем годом ранее.

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