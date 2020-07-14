Москва, , 13:35 — REGNUM Следующим этапом в системе продвижения российских товаров на международном уровне станет присоединение России к Женевскому акту Лиссабонского соглашения об охране наименований мест происхождения и их международной регистрации. Об этом 14 июля на пресс-конференции сообщила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, передает корреспондент ИА REGNUM. По мнению эксперта, данный шаг также позволит защитить российские товары на международном уровне.

Гумерова прокомментировала закон о географических указаниях, который вступит в силу 27 июля 2020 года. «Это большая победа, большой шаг вперед на пути к совершенствованию законодательства в области интеллектуальной собственности, на пути продвижения наших российских товаров, на пути к повышению правовой культуры наших регионов в этих очень важных вопросах», — рассказала она.

«Мы изучали международную практику. Как только объект становится защищенным, в нашем случае это региональный бренд, то в разы повышается его стоимость. Огромные перспективы для пополнения бюджетов конкретных регионов», — сообщила Гумерова.

«Нам удалось заразить регионы этой идеей. Сегодня губернаторы находятся в соревновании для того, чтобы как можно больше брендов зарегистрировать, чтобы наши качественные товары презентовать не только на российском, но и на международном рынках», — добавила сенатор.

Напомним, что закон о географических указаниях (№ 230-ФЗ от 26 июля 2019 года) вступит в силу с 27 июля 2020 года.