Москва, , 13:31 — REGNUM Практически каждый второй учитель испытывал трудности с ведением дистанционных занятий: 47% педагогов заявили, что им требовалась помощь, чтобы эффективно вести занятия в онлайн-формате. В этой связи председатель Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, вице-спикер Совфеда, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак на заседании Совета предложил дополнить национальную программу «Цифровая экономика» специальными мерами по подготовке педагогов.

В рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» есть федеральный проект «Кадры для цифровой экономики», куда как раз можно включить дополнительные мероприятия, связанные с подготовкой педагогов к использованию цифровых технологий.

Андрей Турчак считает, что это позволит сформировать у них цифровые навыки.

Вице-спикер верхней палаты парламента отметил, что полученный во время пандемии опыт дистанционного обучения выявил ряд пробелов в системе образования, которые требуют законодательной донастройки.

«Наша задача сегодня — проанализировать имеющийся опыт, понять, что было сделано правильно и какие наработки мы можем успешно использовать в дальнейшем. Выработать действенные меры для адаптации существующей системы высшего и общего образования к новым реалиям», — отметил он.

В то же время, Андрей Турчак заверил, что дистанционное образование будет использоваться как вспомогательный инструмент, но ни в коем случае не заменит традиционное образование.