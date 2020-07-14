Москва, , 13:28 — REGNUM Вопрос повышения энергоэффективности коммунальной и жилищной инфраструктуры вновь получил особую актуальность. Об этом 14 июля заявил глава Общественного совета при Минстрое РФ Сергей Степашин на заседании совета.

«Не так давно на площадке Общественное совета при Минстрое мы обсуждали стратегию развития ЖКХ до 2035 года. И мы тогда говорили о том, что важнейшим направлением стратегии должна стать тема ресурсообеспечения, повышения энергоэффективности коммунальной и жилищной инфраструктуры», — заявил Степашин.

«Об этом говорили все, было даже специальное постановление правительства Дмитрия Медведева. Но сегодня мы увидели, что наметилась тенденция к отказу от целого ряда задач и механизмов, которые направлены на повышение энергоэффективности многоквартирных домов — так называемая «регуляторная гильотина», под неё как раз попали ряд постановлений правительства в данной сфере от 25 января 2011 года и декабря 2013 года», — указал он.