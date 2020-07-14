Москва, , 13:24 — REGNUM АНО «Россия — страна возможностей» провела опрос среди более ста компаний и выяснила, как работодатели относятся к «удаленке» для начинающих специалистов, какие качества и компетенции наиболее важны при найме на первую работу и как компании их проверяют.

Главным конкурентным качеством выпускников работодатели назвали ответственность — его выделили более 75% опрошенных. В ходе опроса также выяснилось, что при приеме на работу молодых специалистов работодатели наиболее часто обращают внимание на коммуникабельность (ее отметили 44% респондентов), исполнительность (43%) и целеустремленность (40%). Интересно, что амбициозность выделили лишь 10% опрошенных.

Наиболее востребованными профессиональными компетенциями оказались информационные (способность обрабатывать, систематизировать, критически оценивать информацию с позиции решаемой задачи), командные (умение работать в команде, представлять и цивилизованно отстаивать свою точку зрения), способность решать проблемы (умение преобразовывать проблемы в задачи, ставить реалистичные цели, анализировать риски и результаты, делать выводы), способность к профессиональному росту (умение выявлять пробелы в своих знаниях и умениях и устранять их) — эти качества выделили более 60% опрошенных. Наименее интересны при поиске сотрудников на начальные позиции — предпринимательские компетенции (умение анализировать рыночные возможности, способность к открытию собственного дела) и лидерские компетенции (умение вести за собой людей, мотивировать участников команды).

«Решающими при приеме на работу выпускников оказались: качественное выполнение тестового задания (отметили 57% опрошенных), опыт работы (44%), хороший вуз (38%) и успехи в профессиональных конкурсах (36%), — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, — Самым популярным способом проверить компетенции выпускников по-прежнему остается собеседование — его используют в качестве основного более 60% компаний. Также работодатели часто прибегают к методу кейсов (предлагают решить реальную рабочую задачу) и приглашают на работу после успешной стажировки. Для решения этой актуальной задачи на нашей платформе совместно с ОНФ реализуется конкурс «Профстажировки 2.0», который дает возможность работодателям предлагать студентам для решения актуальные практические кейсы, а затем приглашать самых лучших ребят к себе на стажировку или работу».

Менее всего при приеме на работу начинающего специалиста работодателям интересны мотивационное письмо (его важность отметили лишь 16% опрошенных) и оценки в дипломе (19%).

Каждый второй опрошенный ответил, что его компания так или иначе участвует в подготовке молодых специалистов — проводит лекции в университетах, разрабатывает учебные программы совместно с вузами и т.д. При этом лишь 2% респондентов оценивает качество вузовской подготовки на «отлично», 85% считает, что оно «хорошее» и «среднее», а 13% работодателей не удовлетворены качеством вузовского образования.

Что касается формы занятности, половина представителей компаний сказали, что предпочитают, чтобы выпускники работали по стандартному графику (полный день). Около четверти опрошенных отметили приоритетность гибкого графика работы, еще 24% сказали, что график для них не важен — главное, чтобы был виден результат работы. Ни один из респондентов не выделил удаленный формат работы как предпочтительный для начинающих специалистов.

Опрос проводился с 15 мая по 9 июля 2020 года, в нем приняли участие 107 представителей российских компаний, среди которых Росатом, 1С, Сбербанк Страхование, АО «Почта России», МТС, Федеральная пассажирская компания (ФПК), ГК «ЭФКО», Мегаплан и другие.