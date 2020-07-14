Тверь, , 13:22 — REGNUM Положительную динамику развития демонстрирует сельское хозяйство Тверской области в последние годы. Ход сезонных сельскохозяйственных работ в Верхневолжье рассмотрен 14 июля на заседании правительства Тверской области, которое провёл губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

«Как отметил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, за последние годы отечественный АПК набрал опережающие темпы развития и укрепляет свои позиции как современная отрасль экономики с хорошим потенциалом роста. В Тверской области, благодаря активной работе сотрудников и предприятий агропромышленного комплекса, сельское хозяйство также демонстрирует положительную динамику развития», — отметил Игорь Руденя.

Так, в 2019 году по сравнению с 2018-м темпы роста сельхозпроизводства в регионе увеличились в 2,5 раза и составили 7,2%. В растениеводстве рост составил 33%.

В 2020 году прогнозируется сохранение этих тенденций. Игорь Руденя отметил хороший потенциал для дальнейшего развития сельского хозяйства и пищевой промышленности региона.

«Наиболее актуальной остаётся задача ввода в оборот земель сельскохозяйственного назначения. По итогам текущего года необходимо обеспечить рост площади обрабатываемых земель на всей территории Тверской области», — поставил задачу глава региона.

Так, по итогам ярового сева в Тверской области в 2020 году посевные площади увеличены на 1563 га, сев озимых культур, по прогнозу, вырастет на 4,7 тыс. га. Глава региона поручил региональным министерствам сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений, а также региональной политики совместно с главами муниципальных образований провести индивидуальную работу с сельскохозяйственными предприятиями и собственниками земель, а также проанализировать реестр владельцев земель сельхозназначения и во взаимодействии с федеральным Россельхознадзором усилить земельный контроль.

Также глава региона обратил внимание на развитие льноводства, необходимость подготовки квалифицированных кадров для АПК. Обсуждались вопросы развития малых форм хозяйствования, поддержки товаропроизводителей в организации сбыта продукции через торговые сети и ярмарочную торговлю. Губернатор поручил профильным министерствам доработать региональную программу развития льноводства, акцентировав внимание на показателях не только производства, но и переработки льноволокна.