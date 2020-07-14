Москва, , 13:19 — REGNUM Турция, Куба, Доминиканская республика, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ готовы принимать российских туристов уже сейчас. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 14 июля заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, отвечая на вопрос, какие туристические направления будут самыми популярными в случае открытия границ.

«Списка стран пока нет. Что касается популярности направлений, то мы опять-таки не знаем, какие страны откроют, — призналась Ломидзе. — Если опираться на тот тезис, который озвучила Голикова, о том, что мы открываемся на условиях взаимности, то на данный момент, на 14 июля, у нас есть восемь стран, которые готовы принимать российских туристов на определённых и довольно необременительных условиях. Это Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ. В подавляющем числе этих стран необходимо иметь справку об отсутствии COVID-19, выданную за определённое количество часов до пересечения границы. И во всех этих странах будут производить замер температуры при пересечении границы. Это всё было бы возможно, если бы могли туда долететь. Но эти страны готовы принимать наших туристов уже сейчас».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Голикова заявила, что с 15 июля российские власти начнут постепенно снимать ограничения на полёты за рубеж.

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