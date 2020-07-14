Москва, , 13:05 — REGNUM В России международное авиасообщение в том или ином виде осуществляется и сейчас, призвала не забывать исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Об этом она, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявила 14 июля на пресс-конференции.

«Я напомню, что международное авиасообщение в том или ином виде осуществляется и сейчас. Другой вопрос в том, что оно не касается и не затрагивает тех граждан, которые собираются куда-то поехать с целью туризма, — посетовала она. — То есть можно отправиться в некоторые города и зарубежные страны в том случае, если цель поездки связана с лечением, с обучением. К родственникам по серьёзным обстоятельствам, а также если есть вид на жительство или иные документы, которые позволяют нашему гражданину находиться в другой стране не с туристическими целями».

Однако, как подчеркнула Ломидзе, те граждане, которые хотели бы отправиться на отдых, пока не имеют такой возможности.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 15 июля российские власти начнут постепенно снимать ограничения на полёты за рубеж. В первую очередь авиасообщение начнёт восстанавливаться с теми странами, где заболеваемость COVID-19 будет составлять не более 40 человек на сто тысяч населения. Среднесуточный прирост новых выявленных случаев COVID-19 в таких государствах не должен превышать одного процента.

Читайте ранее в этом сюжете: Туроператоры РФ раскритиковали законопроект об электронных путёвках

Читайте развитие сюжета: Названы восемь стран, которые уже готовы принять туристов из РФ