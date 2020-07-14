Милан, Италия, , 13:02 — REGNUM Миланское отделение национальной бизнес-ассоциации промышленников Confindustria во вторник, 14 июля, обратилось к правительству Италии с предложением отменить нормы так называемого «Декрета о достоинстве».

Утвержденный в 2019 году по инициативе популистов из «Движения 5 звезд» декрет предполагает льготы для работодателей, нанимающих работников по постоянным контрактам, и одновременно ограничивает и затрудняет возможности временного найма.

В сложившейся ситуации экономического кризиса трудовые контракты должны стать «более пластичными и продуктивными», нормы декрета нужно отменить, чтобы за счет временных контрактов уровень занятости оставался высоким, полагают предприниматели.