Москва, 14 июля 2020, 13:00 — REGNUM Новый состав Общественного совета при министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России возглавил председатель наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммуниального хозяйства Сергей Степашин. Об этом 14 июля заявила секретарь Общественной палаты Лидия Михеева на заседании Общественного совета при Минстрое РФ.
«Поздравляем Сергея Вадимовича с единогласным избранием», — заявила Михеева Михеева.
Кандидатура Степашина была поддержана единогласно.