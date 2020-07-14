Ижевск, , 12:58 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 1 июля текущего года численность официально зарегистрированных безработных составила 26 026 человек, на 1 января численность безработных в республике составляла 7680 человек, или более чем в 3,5 раза меньше. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной политики и труда республики.

За январь-июнь были признаны безработными 27 098 жителей республики. Максимальный рост числа безработных наблюдается в Завьяловском и Якшур-Бодьинском районах, а также в Ижевске.

Уровень регистрируемой в республике безработицы на указанную дату составил 3,42% от экономически активного населения, годом ранее безработица составляла 1,02%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России продолжает расти уровень безработицы. Так, в июне этот показатель может составить 6,3%, накануне заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

По данным Минтруда РФ, с 1 апреля по 20 июня в стране было уволено свыше 3,5 млн человек. В мае уровень безработицы по сравнению с апрелем вырос на 0,3% и составил 6,1%.