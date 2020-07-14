Москва, 14 июля 2020, 12:39 — REGNUM Практически все черноморские курорты и Крым пользуются сейчас «мегавысоким» спросом. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 14 июля заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, отвечая на вопрос о том, что действительно ли уровень загрузки крымских отелей достигает 100%, и комментируя версию о том, что Крым может столкнуться с невозможностью принимать новых туристов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ломидзе сообщила, что одна из особенностей туристического сезона 2020 года — это отсутствие предварительной информации.
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