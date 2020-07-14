Москва, , 12:39 — REGNUM Практически все черноморские курорты и Крым пользуются сейчас «мегавысоким» спросом. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 14 июля заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, отвечая на вопрос о том, что действительно ли уровень загрузки крымских отелей достигает 100%, и комментируя версию о том, что Крым может столкнуться с невозможностью принимать новых туристов.

«Практически все наши черноморские курорты и Которым, конечно, пользуются мегавысоким спросом сейчас, — сказала Ломидзе. — Но когда мы говорим о стопроцентной загрузке, то надо понимать, что не все отели открылись. Второй момент — в первую очередь продаются самые дорогие и самые комфортные объекты размещения. Таким образом, по мнению наших экспертов, места и в Крыму, и в Краснодарском крае есть. Есть куда поехать и что выбрать. Но это весьма бюджетная категория. Либо по нижней планке средней ценовой категории. Постоянно появляются дополнительные объекты, куда можно отправлять туристов. Потому говорить о том, что нечего продавать и некуда, было бы неправдой».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ломидзе сообщила, что одна из особенностей туристического сезона 2020 года — это отсутствие предварительной информации.

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