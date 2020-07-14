Москва, , 12:35 — REGNUM В период эпидемии коронавируса жилищно-коммуниальное хозяйство России испытало большие финансовые проблемы, но смогло их преодолеть. Об этом 14 июля заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев на заседании Общественном совете при Минстрое РФ.

«Был очень напряжённый момент, когда в период ограничительных мер упали платежи за жилищно-коммунальные услуги. Я бы так сказал, даже не напряжение, а близка к панике была ситуация, что мы можем завалить подготовку к зиме и эти платежи могут не восстановиться», — заявил Якушев.

«Слава богу, что сейчас ситуация идёт таким образом, что платежи восстанавливаются. Но вопросы по подготовке к зиме всё-таки на сегодняшний день в ряде субъектов Российской Федерации остались. Это такая работа в ручном режиме сегодня, на постоянной связи с субъектами отрабатываем каждый субъект вручную. Я хотел бы опять же поблагодарить членов Общественного совета за то, что такую информацию, срез с мест мы от вас имеем», — продолжил он.