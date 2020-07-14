Москва, , 12:27 — REGNUM Госдума ратифицировала протокол к соглашению между правительством РФ и правительством Венесуэлы о предоставлении республике государственного кредита от 8 декабря 2011 года, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля.

Протокол подписан 8 августа 2018 года в г. Москве и предусматривает изменение ряда условий, связанных с реструктуризацией задолженности Венесуэлой перед Российской Федерацией, в частности выработка механизма, гарантирующего своевременное получение Россией причитающихся средств.

Самим соглашением предусматривается, что правительство России предоставляет правительству Венесуэлы государственный финансовый кредит в сумме до 4 млрд долларов США. Предполагается, что венесуэльская сторона уплачивает проценты по кредиту по ставке 7,4% годовых.

Платежи поступают по графику, просроченных долговых обязательств не имеется, отметил замглавы Минфина Тимур Максимов.

«Мы делаем посильным размер платежей для венесуэльской экономики», — уточнил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Константин Олейников («Единая Россия»).

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