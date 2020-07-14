Казань, , 12:29 — REGNUM Роспотребнадзор Татарии предложил правительству республики открыть уличные аттракционы, торговые центры и заведения общепита. Об этом рассказала заместитель руководителя республиканского надзорного органа Любовь Авдонина.

С ее слов, на сегодняшний день прорабатывается вопрос о частичном снятии ограничений и предложения по этому поводу направлены в кабмин РТ. «Частичное снятие ограничений будет касаться, в том числе работы торговых центров, работы объектов общественного питания с рядом условий. Например, в части запрета на кальяны, запрета на проведение корпоративов, а также с наполняемостью зала не более 50%», — пояснила Авдонина.

Представитель надзорного органа добавила, что в торговых центрах по-прежнему не будут работать кинотеатры, детские комнаты и фудкорты. Будут ли предложения Роспотребнадзора кабмином РТ приняты, пока неизвестно.

В республике для перехода на третий этап снятия ограничений коэффициент заболеваемости коронавирусной инфекцией должен составлять 0,5, пока этот показатель на уровне отметки в 0,9.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии с 29 июня открыты все детские спортивные площадки и ТЦ с площадью до 800 кв. метров.

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