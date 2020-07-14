Пенза, , 12:32 — REGNUM Торжественная церемония открытия нового корпуса состоялась на предприятии «Электроприбор» в Пензе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пензенской области.

Открытие автомонтажного корпуса позволит предприятию нарастить оборотные средства и объём заказов, а также дать рабочие места жителям региона. Корпус строили с 2016 года в рамках федеральной целевой программы по развитию оборонно-промышленного комплекса РФ, его площадь превышает 5,5 тыс. кв. метров.

Напомним, производственное объединение «Электроприбор» входит в российский концерн «Автоматика». На нём выпускают средства телекоммуникации и связи специального назначения, а также гражданскую продукцию: IP-телефоны, одноплатные ЭВМ, цифровые приставки и другие приборы.