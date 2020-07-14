Вашингтон, , 12:20 — REGNUM Крупные американские компании поддержали иск Гарвардского университета и Массачусетского технологического института против запрета на въезд для иностранных студентов. Соответствующий документ опубликован на портале Court Listener.

Иск поддержали Facebook, Google, PayPal, Twitter, Microsoft и другие компании. Они считают, что запрет на въезд студентов навредит бизнесу и негативно скажется на экономике США.

В руководстве американских гигантов считают, что конкурентоспособность США связана с привлечением и удержанием талантливых иностранных специалистов.

Напомним, 6 июля служба миграционного и таможенного контроля США сообщила, что запретит иностранным студентам въезд, если обучение будет проходить в дистанционном формате.