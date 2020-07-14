Киев, , 12:19 — REGNUM Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в 2019 году выплатила управленческому персоналу компании 343 млн грн зарплат и премий.

Об этом сообщают 14 июля украинские СМИ, ссылаясь на данные годовой отчетности энергетической госкомпании, подготовленной в соответствии с международным стандартом GRI.

В отчете отмечается, что в течение 2019 года управленческий персонал «Нафтогаза» состоял из 5 членов правления и 11 директоров. При этом непосредственно члены правления получили за прошлый год 117,6 млн грн, а вознаграждение главы правления компании Андрея Коболева составило 21,2 млн грн (включая 4,6 млн грн налогов и сборов).

Для сравнения приводятся данные за 2018 год: тогда на зарплаты и премии ушло 717 млн грн, при этом в руководстве госкомпании состояли 6 членов правления и 9 директоров.

ИА REGNUM напоминает, что на Украине периодически вспыхивают скандалы из-за крупных премий и высоких зарплат, которые выписывает себе руководство «Нафтогаза» при общем кризисном состоянии экономики страны.