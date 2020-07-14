Москва, , 12:15 — REGNUM С 1 января 2021 года в России вводится принцип инициативного бюджетирования. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля, соответствующие законы Госдума приняла в третьем чтении.

Вводится возможность внесения в местную администрацию инициативных проектов, предлагать их может инициативная группа граждан численностью не менее десяти человек, достигших 16-летнего возраста. Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования. Право выступить инициатором проекта может быть предоставлено не только жителям муниципалитета, но и «иным лицам, осуществляющим деятельность на территории соответствующего муниципального образования», то есть бизнесу.

Устанавливается порядок внесения инициативного проекта в местную администрацию, определяются способы информирования граждан о внесении инициативного проекта в местную администрацию.

Определяется порядок финансового обеспечения реализации инициативных проектов. Источником являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию проектов инициативного бюджетирования, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей (денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и российских юрлиц, уплачиваемые на добровольной основе) или межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ, а также иных межбюджетных трансфертов, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального образования. Реализация проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.

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