Москва, , 12:13 — REGNUM Туристический сезон 2020 года можно считать состоявшимся, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Об этом она, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявила 14 июля на пресс-конференции.

«Туристический сезон 2020 года крайне сложный. Такого не было. И главная сложность заключается в максимальной неопределённости, с которой сталкиваются участники рынка и потребители. В течение двух дней должно быть принято решение о списке стран, с которыми будет открыто авиасообщение. Пока этот список не обнародован. Понятно, что публикация этого списка отнюдь не означает, что с 16 июля полетят рейсы. Будут оцениваться условия взаимности, и постепенно, поэтапно начнётся открытие международного авиасообщения», — сказала Ломидзе.

При этом она подчеркнула, что туристический сезон 2020 года можно считать состоявшимся.

«В мае прогнозы были очень грустными, — сказала Ломидзе. — Сейчас мы видим, что сейчас аншлаг на наших курортах, и удивительным образом появилась возможность отправиться на чартерах в те регионы, которые воспринимались как направления индивидуального, дорогого туризма. Я имею в виду Алтай и Бурятию».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что с 15 июля российские власти начнут постепенно снимать ограничения на полёты за рубеж.

Читайте ранее в этом сюжете: Голикова: с 15 июля начнется восстановление международного авиасообщения

Читайте развитие сюжета: На каких условиях Абхазия будет принимать туристов из РФ?