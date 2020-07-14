Чита, , 12:11 — REGNUM Власти Забайкальского края объявили о намерении ужесточить контроль за пассажирскими перевозками: профильному министерству поручено нещадно расторгать договоры с теми, кто не соблюдает правила безопасности. В то же время, региональное министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта будет стимулировать и поддерживать перевозчиков, которые регулярно соблюдают все требования безопасности при перевозках пассажиров. Как сообщает сегодня, 14 июля, пресс-служба забайкальского губернатора, этот вопрос рассматривался в ходе координационного совещания по правопорядку.

Как отметил начальник управления ГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю Эдуард Белобровый, все нелегальные перевозчики осуществляют пассажирские перевозки под видом «заказных», не страхуют пассажиров и не несут ответственности за их жизнь. Водители часто нарушают правила дорожного движения, что нередко приводит к дорожно-транспортным происшествиям.

«Нужен комплексный подход, единая политика и жесткая административная практика к нарушителям», — подчеркнул губернатор Забайкалья Александо Осипов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, страшное ДТП с автобусом, который рухнул с моста, произошло 1 декабря 2019 года в Сретенском районе Забайкальского края. Погибли 19 человек, 21 пострадал. Позднее на месте трагедии установили памятную доску с именами всех жертв.

Читайте ранее в этом сюжете: На месте страшной аварии в Забайкалье установят мемориальную доску