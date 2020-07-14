Москва, , 12:07 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, уточняющий процедуру ликвидации юридического лица, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля.

Запрещается ликвидация юридического лица до завершения проведения камеральной таможенной проверки.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.

Отметим, что проведение камеральной таможенной проверки ограничено сроком в 90 календарных дней с возможностью однократного продления на 120 календарных дней в установленных случаях.