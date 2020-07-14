Москва, , 11:57 — REGNUM Московский физико-технический институт планирует построить общежитие для иностранных студентов в городе Долгопрудный (Московская область). В рамках электронного аукциона 21 июля 2020 года госучреждение планирует выбрать подрядчика на эти работы, передаёт ИА REGNUM.

Начальная цена лота — 789 421 579 рублей. Средства выделены в рамках соглашения от 9 июня 2020 года о предоставлении из федерального бюджета «субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации от лица Министерства науки и высшего образования РФ». Работы должны быть выполнены в течение 570 календарных дней с момента заключения контракта.

Разрешение на строительство объекта министерство жилищной политики Московской области выдало ещё в мае 2019 года. Оно действительно до 23 сентября 2020 года. Общая площадь 13-этажного здания на улице Первомайская должна составить 14 540 кв. м при площади участка 37 955 кв.м.

По данным публичной кадастровой карты, участок, предназначенный под застройку, оценивается в 201 708 431,55 рубля. По документу разрешённое использование надела — для научно-исследовательских целей.