Пусан, Южная Корея, , 11:48 — REGNUM С 16 по 18 июля в южнокорейском Пусане пройдет крупнейшая выставка атомной энергетики International Nuclear Energy Korea (INEK), сообщает KBS.

Согласно опубликованным данным, пятая выставка пройдёт в Пусанском выставочном конференц-центре (BEXCO).

В международном мероприятии примут участие 126 компаний, работающих с атомными электростанциями, производящие компоненты и ядерное оборудование, занимающихся выводом атомных электростанций из эксплуатации и другие.

Известно, что с южнокорейской стороны в выставке примут участие Korea Hydro & Nuclear Power, Korea Plant Service & Engineering, KEPCO E&C, KEPCO Nuclear Fuel, Doosan Heavy Industries & Construction, Korea Radioactive Waste Agency.

Отмечается, что в рамках выставки также пройдут консультации и онлайн-бриффинги.