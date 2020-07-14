Чита, , 11:44 — REGNUM В Забайкальском крае, в рамках второго этапа снятия карантинных ограничений, готовится к открытию парки и аттракционы. Для этого им необходимо получить соответствующее разрешение Роспотребнадзора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Но, как сообщает сегодня, 14 июля, пресс-служба забайкальского губернатора, на сегодняшний день Государственной инспекцией региона зарегистрировано только 10 аттракционов, а это значит, что владельцы остальных аттракционов не смогут запустить свои детские карусели и батуты, и дети останутся без праздника, сказано в официальной информации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 14 июля общее число выявленных носителей коронавируса в Забайкалье достигло 3767 (39 за последние сутки). Из них — 2845 человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений. С 4 июля в крае открыты для посетителей туристические базы, а с 9 июля — летние веранды объектов общественного питания на открытом воздухе.

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