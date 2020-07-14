Киев, , 11:39 — REGNUM Во фракции «Слуга народа» надеются, что правительство Дениса Шмыгаля действительно имеет конкретный план для создания на Украине полумиллиона рабочих мест, а иначе будет «катастрофа».

Об этом заявил в интервью «РБК-Украина» депутат президентской политсилы, глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

Соратник Зеленского заявил, что ознакомился с соответствующей программой правительства, и она «вызывает определенный скепсис».

«Искренне надеюсь, это я что-то не увидел или не дочитал, и что они правы, потому что иначе нас просто ждет катастрофа», — заявил Наталуха.

По его словам, если рабочие места не будут созданы, как только откроются границы, граждане просто уедут из страны на заработки.

«Даже неважно, на какую работу — если она хотя бы обеспечит 500−1000 долларов или евро», — подчеркнул парламентарий.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в правительстве Украине решили создать 500 тысяч новых рабочих мест для трудоустройства граждан, в первую очередь, вернувшихся в страну с заработков из-за карантинных ограничений. Соответствующая инициатива обсуждается с мая, однако на сегодняшний день никакого конкретного прорыва в этом деле не произошло. Согласно плану кабмина, они будут созданы в сфере дорожного строительства и благоустройства, 154 тыс. и 150 тыс. соответственно.