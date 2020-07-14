Владивосток, , 11:39 — REGNUM Предприниматели Приморья намерены в этом году собрать более 5 тыс. тонн мёда, часть сладкого и полезного продукта отправят в Китай, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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«Погода позволит нам собрать в этом году 5−5,2 тыс. тонн мёда. Китайцы уже ждут наш свежий таёжный мёд. По наработанным каналам отправим 500−600 тонн», — сказали в правительстве.

По поручению губернатора Олега Кожемяко, расширяются рынки сбыта мёда — 70 тыс. ульев обрабатывают 6,5 тыс пчеловодов.

По традиции, в последнюю субботу августа, в День пчеловода любители мёда и пасечники ежегодно собираются на фестиваль «Анучино — медовое раздолье».

Как сообщало ИА REGNUM, грузинские фермеры потребовали у властей страны субсидировать выход на рынки Евросоюза, так как это требует проведения «дорогостоящих лабораторных испытаний».