Саратов, , 11:37 — REGNUM С 31 июля из международного аэропорта «Гагарин» в Саратове открываются дополнительные авиарейсы в Сочи. Авиакомпания Nordwind будет осуществлять регулярные полеты по маршруту Саратов-Сочи-Саратов, информирует пресс-служба воздушной гавани.

Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737−800 вместимостью 189 пассажиров. Перелёты запланированы по пятницам в 16:55 (местное время).

На сегодняшний день из Саратова в Сочи полеты также возобновила авиакомпания «Победа» дважды в неделю — по четвергам и субботам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, авиаперевозчик Nordwind открыл продажу билетов на прямые рейсы до Симферополя из международного аэропорта «Гагарин» в Саратове. Со 2 июля трижды в неделю по понедельникам, четвергам и субботам на самолетах Boeing 737 осуществляются вылеты в Крым.

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