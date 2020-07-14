Сеул, , 11:41 — REGNUM В первой половине 2020 года в Южной Корее зафиксировали рост объёмов экспорта «зеленых» автомобилей. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

Согласно опубликованным данным, в период с января по июнь текущего года экспорт электромобилей из Южной Кореи составил 55 536 единиц, что на 81,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что экспорт водородных автомобилей вырос на 67,7%, гибридных внедорожников (PHEV) — на 26,2%, однако экспорт гибридных автомобилей (HEV), напротив, сократился на 18,5%.

Отмечается, что общий экспорт «зеленых» транспортных средств из Южной Кореи увеличился на 14%, до 127 626 единиц.

Экологичные автомобили или «зелёные» автомобили — автомобили, оказывающие меньшее негативное воздействие на окружающую среду, чем обычные автомобили сдвигателями внутреннего сгорания, работающие на бензине или на дизельном топливе.