Москва, 14 июля 2020, 11:18 — REGNUM Цены на перелёты эконом-классом могут снизиться на 30%, заявил 14 июля глава авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
«Мы можем цены в эконом-классе уменьшить на 30%», — сказал руководитель авиаперевозчика, обращаясь к главе правительства.
Он рассказал, что это «серьёзная проработка», которую компания «реально может сделать».
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил авиакомпании «Аэрофлот» обратить внимание на развитие внутреннего туризма в России.