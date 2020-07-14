Москва, , 11:14 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 14 июля предложил авиакомпании «Аэрофлот» обратить внимание на развитие внутреннего туризма в России.

«Обратите внимание на развитие туризма этим летом, — сказал Мишустин на встрече с главой авиаперевозчика Виталием Савельевым. — Мы много мер делаем по поддержке мест специальных, открываем туристический сезон в России. И «Аэрофлот» мог бы быть хорошим помощником, конечно, по разумным тарифам, в плане перевозок наших граждан к этим местам, точкам внутри России».

Глава правительства выразил надежду, что при восстановлении международных перелётов многие из туристических маршрутов могут сохраниться.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении авиакомпании «Аэрофлот» госгарантий на кредиты на сумму 70 млрд рублей. Срок предоставления гарантий составляет пять лет.