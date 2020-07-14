Москва, , 11:10 — REGNUM В мае более чем в два раза по сравнению с апрелем в России выросло количество работодателей, которые заявили о сокращении сотрудников. Об этом свидетельствуют данные исследования HeadHunter.

Читайте также: Уровень безработицы в России может вырасти до 6,3%

Так, если в конце апреля таковых было 20%, то в конце мая их число составило почти 45%. В среднем под сокращение попал почти каждый пятый сотрудник (около 20%).

Отмечается, что в апреле—мае резкого роста безработицы зафиксировано не было. Также не увеличилось и количество новых резюме на сайте: в основном компании старались сохранить персонал, сообщает ТАСС. Более того, выросла доля работодателей, которые сообщили об увеличении штата. В апреле их число составило 3%, в мае — 14%.

Также по теме: Каждый пятый предприниматель уволил часть сотрудников после пандемии

При этом у 56% работодателей сократился фонд оплаты труда сократился — в среднем на 28%. В каждой десятой компании он увеличился, в каждой третьей остался без изменений. При этом в ближайшие полгода 28% опрошенных работодателей планируют урезать зарплатный фонд в среднем на 18%, 23%, напротив, намерены увеличить его в среднем на 22%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил о продолжающемся росте уровня безработицы в России. По его словам, в июне этот показатель может составить 6,3%. При этом в мае он составлял 6,1%.