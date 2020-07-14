Ташкент, , 11:07 — REGNUM Предприятия общественного питания в Узбекистане получат льготы по социальному налогу и по оплате на землю. Об этом заявил председатель торгово-промышленной палаты республики Адхам Икрамов, сообщает издание «Подробно.uz».

По его словам, рестораны и кафе также получат ряд преференций, как и туристические компании. «Это очень важно, так как система общепита неразрывно связано с системой туризма», — отметил Икрамов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня под председательством Узбекистана прошло 65-е заседание Европейской региональной комиссии Всемирной туристической организации ООН (ЮНВТО). Узбекистан призвал объединить усилия для преодоления кризиса в сфере туризма.