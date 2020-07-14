Сеул, , 11:07 — REGNUM Южнокорейская авиакомпания Jin Air возобновит полёты по маршруту Чеджу — Сиань. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей авиакомпании.

По их словам, рейс будет выполняться один раз в неделю самолётом Boeing 737−800.

Известно, что другая южнокорейская авиакомпания Air Busan возобновит полёты по маршруту Инхон — Шэньчжэнь с 17 июля, а компания Korean Air — по маршруту Инчхон — Гуанчжоу до конца месяца.

Между тем, в июне текущего года авиакомпания Jin Air возобновила авиасообщение с Таиландом, Вьетнамом, Тайванем и Японией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее авиакомпания Asiana Airlines сообщила о возобновлении полётов по маршруту Инчхон — Нанкин с 12 июля.