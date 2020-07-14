Москва, , 11:01 — REGNUM Череда экологических аварий и инцидентов в Норильске серьёзно беспокоит компанию РУСАЛ и вызывает вопросы к менеджменту «Норникеля». Об этом говорится в опубликованном 14 июля заявлении РУСАЛа.

«Происходящее в «Норникеле» заставляет задуматься, насколько менеджмент компетентен и в состоянии управлять компанией», — отметили в компании РУСАЛ.

К Совету директоров также есть вопросы о способности влиять на ситуацию в компании и о понимании того, что происходящее вызовет негативный интерес со стороны экологов и инвесторов, добавили в компании.

РУСАЛ предложил Совету директоров «Норникеля» потребовать от Владимира Потанина — управляющего партнёра — поменять команду менеджеров. Кроме того, головной офис компании следует перенести в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности.

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