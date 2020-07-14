Москва, , 10:53 — REGNUM За шесть месяцев 2020 года компания Cadillac (принадлежит General Motors) реализовала в России 515 автомобилей, что на 17% больше, чем год назад. Об этом сообщает пресс-служба GM Россия.

Стоит отметить, что среди премиального сегмента Cadillac стал единственным брендом, показавшим рост продаж в отчетный период. Кроме того, российский авторынок стал самым крупным из нишевых рынков марки.

По мнению представителей компании, такой результат обусловлен выходом на российский рынок двух новых авто — рестайлингового среднеразмерного кроссовера XT5 и совершенно нового полноразмерного кроссовера XT6.

Также на продажи повлиял запуск дистанционного сервиса бронирования и покупки моделей бренда и проведение премьеры Cadillac Live в новом интерактивном онлайн формате.

Ранее компания Cadillac приступила в Соединённых Штатах к тестам обновлённого Cadillac CT5-V с минимальным камуфляжем. На полученном фото можно разглядеть, что тестовая модель оснащена колёсными дисками размером 19 дюймов, окрашенными в бронзовый оттенок.

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