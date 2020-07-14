Москва, , 10:43 — REGNUM Арбитраж Москвы отказал старейшему предприятию микроэлектроники в России — АО «Ангстрем» в удовлетворении иска, в котором истец просил признать недействительным решение ФАС России о включении его в реестр недобросовестных поставщиков. Третьим лицом в деле участвовал Минпромторг России. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

В основе спора лежал открытый конкурс, проведённый в ноябре 2019 года. В задачи победителя входила разработка и освоение «производства радиационно-стойкого симметричного N-канального полевого транзистора». Цена контракта составляла 114,6 млн рублей. Победителем по итогам конкурса было признано АО «Ангстрем». Но общество не устроили некоторые пункты контракта и в декабре 2019 года он направил заказчику протокол разногласий.

«В соответствии с требованиями части 5 статьи 83.2 закона о контрактной системе 26.12.2019 года заказчиком направлен повторно на подпись АО «Ангстрем» проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа частично учесть содержащиеся в протоколе разногласий замечания АО «Ангстрем», — отмечается в материалах суда.

ФАС РФ провела проверку и выяснила, что общество уклоняется от подписания контракта.

Представитель «Ангстрем» уточнил, что госконтракт в регламентированный срок не был подписан из-за сложностей «в получении банковской гарантий на сумму 91 680 000 рублей», а позднее из-за отказа двух банков выдать данную гарантию.

Контракт в результате подписан не был и по решению ФАС РФ завод включили в чёрный список поставщиков на два года. Оспорить это решение в первой инстанции предприятие не смогло.

Напомним, «Ангстрем» работает в сфере производства полупроводниковых изделий с 1963 года. Ранее по требованию кредиторов была обанкрочена «дочка» завода — АО «Ангстрем-Т», в учреждении которой принимало участие общество. Среди топ-менеджеров «дочерней» компании, которой прочили большое будущее в рамках стратегии электронной отрасли страны, был экс-министр информационных технологий и связи РФ Леонид Рейман.