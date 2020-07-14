Екатеринбург, , 10:36 — REGNUM За период с января по май 2020 года самым продаваемым в Екатеринбурге новым авто стала Lada Vesta. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

Всего в данном регионе дилерам удалось реализовать 466 таких машин.

На втором месте модельного рейтинга корейский автомобиль Kia Rio. За отчётный период его приобрел 461 автолюбитель. Тройку лидеров замыкает модель Hyundai Creta. Её в Екатеринбурге купили 398 человек.

Четвертое и пятое места в рейтинге принадлежат соответственно Volkswagen Polo (367 ед.) и Lada Granta (350 ед.).

Напомним, по итогам первых пяти месяцев нынешнего года в Екатеринбурге было реализовано 7595 новых легковых автомобилей. Это на 10,6% меньше, чем за аналогичный период год назад.

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