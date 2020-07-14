Нальчик, , 10:24 — REGNUM Кабардино-Балкария получит от федерального центра 19,8 млн рублей на выплаты отпускных медработникам, принимающим участие в борьбе с коронавирусом. Денежные средства поступят из резервного фонда правительства РФ, сообщили 14 июля в пресс-службе главы республики.

Повышенные суммы при уходе в отпуск получат не только врачи и медсестры, но и младший медперсонал и водители скорой помощи, работающие с больными COVID-19, а также другие сотрудники медучреждений, подведомственных органам власти КБР.

Согласно распоряжению о предоставлении денежных средств для оплаты отпусков, подписанных премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, в целом субъектам России выделено свыше 5 млрд рублей.